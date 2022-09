Venezia 79 | duello all’ultimo look sul red carpet | promossi e bocciati | le pagelle – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 settembre 2022) Dimmi su qualevai e ti diro chi (non) sei. Gia’ perchè una posa anche su un quadratino rosso di pochi centimetri per una mitragliata di flash non si nega a nessuno. Dall’estetista alla parrucchiera, dalla stilista di spose (chi si sposa?) alla duchessa reale, da Salvini (ditemi voi cosa c’entra?) alla ex Miss Italia, passando per uno stuolo di influencer, “gieffine” ed tronisti. Sul reddella 79esima Mostra del Cinema dine abbiamo viste di ogni. Iniziamo con Matteo Salvini arriva anche la fidanza Francesca Verdini, in completo maschile ma dalla scollatura non parca. Entrambi non raggiungono la sufficienza. Ou là-là, arriva l’ultima diva, Leone alla Carriera. E’ un po’ imbolsita, mais oui, je suis Catherine Deneuve. Con il total black non si sbaglia mai: lo sa bene l’osanatissimo l’assoluto Elio ...