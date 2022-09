Uomini e donne anticipazioni: rissa sfiorata in studio, interviene Maria “E’ caos” (Di sabato 10 settembre 2022) Uomini e donne anticipazioni: rissa in studio tra Riccardo e il corteggiatore di Ida Una nuova registrazione di Uomini e donne è avvenuta l’otto settembre. Come sempre gli spoiler ci fanno sapere per filo e per segno cosa è successo e pare che ancora una volta protagonisti della puntata sono stati Riccardo e il corteggiatore L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di sabato 10 settembre 2022)intra Riccardo e il corteggiatore di Ida Una nuova registrazione diè avvenuta l’otto settembre. Come sempre gli spoiler ci fanno sapere per filo e per segno cosa è successo e pare che ancora una volta protagonisti della puntata sono stati Riccardo e il corteggiatore L'articolo proviene da KontroKultura.

AndreaOrlandosp : Ricordare: 79 anni fa il Re tradì l’Italia con una fuga ingloriosa dalla guerra. Il riscatto della Patria fu il fru… - trash_italiano : L’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Angela Caloisi, fa cadere l’anello di diamanti in un canale di… - gualtierieurope : Oggi a Porta S. Paolo rinnoviamo l’omaggio alle donne e agli uomini che lottarono e diedero la vita per difendere l… - SebaFicara : RT @cgilnazionale: L’intervento della prof. Jennifer Nedelsky della York University Toronto esperta dei temi della cura, dei diritti e dell… - sonikmusicnet : Ora in onda: UOMINI E DONNE SONO UGUALI -