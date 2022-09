Tre cose che (forse) non sapete sul preservativo (Di sabato 10 settembre 2022) Adobe Stock Photo È Milano la capitale nazionale del preservativo. A dirlo è un’indagine di Everli, il marketplace della spesa online. Il capoluogo lombardo è al primo negli acquisti effettuati sul sito e via app nel corso del 2021, seguita da Torino, Roma, Bologna e Padova. I dati diffusi in occasione del mese della promozione della sicurezza sessuale, mostrano come a spendere di più per preservativi, lubrificanti e sex toys sia il Nord Italia. Nella top ten troviamo anche Trieste, Verona, Pavia, Rimini e Monza. Al netto delle differenze geografiche (al Sud le vendite calano drasticamente), la survey dimostra che quasi l’80% degli italiani compra i preservativi al supermercato, ma solo nascondendoli con altri acquisti (30%) e sperando di non incontrare nessuno in cassa (23%). Adobe Stock Photo Il preservativo, in Italia, lo compra lei. Ma ... Leggi su amica (Di sabato 10 settembre 2022) Adobe Stock Photo È Milano la capitale nazionale del. A dirlo è un’indagine di Everli, il marketplace della spesa online. Il capoluogo lombardo è al primo negli acquisti effettuati sul sito e via app nel corso del 2021, seguita da Torino, Roma, Bologna e Padova. I dati diffusi in occasione del mese della promozione della sicurezza sessuale, mostrano come a spendere di più per preservativi, lubrificanti e sex toys sia il Nord Italia. Nella top ten troviamo anche Trieste, Verona, Pavia, Rimini e Monza. Al netto delle differenze geografiche (al Sud le vendite calano drasticamente), la survey dimostra che quasi l’80% degli italiani compra i preservativi al supermercato, ma solo nascondendoli con altri acquisti (30%) e sperando di non incontrare nessuno in cassa (23%). Adobe Stock Photo Il, in Italia, lo compra lei. Ma ...

