Thiago Motta è arrivato a Bologna (Di sabato 10 settembre 2022) Thiago Motta è sbarcato a Bologna. Sarà l'ex Spezia l'allenatore chiamato a prendere il posto di Sinisa Mihajlovic sulla panchina rossoblù: a distanza di poche ore dall'annuncio dell'ad Fenucci ("... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 10 settembre 2022)è sbarcato a. Sarà l'ex Spezia l'allenatore chiamato a prendere il posto di Sinisa Mihajlovic sulla panchina rossoblù: a distanza di poche ore dall'annuncio dell'ad Fenucci ("...

marcoconterio : ?????? Ore di riflessione in casa #Inter. Non rischia al momento il posto Simone Inzaghi ma le prossime gare, a parti… - DiMarzio : #Bologna I Accordo trovato con #ThiagoMotta - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Thiago Motta è il nuovo allenatore del Bologna. L'annuncio di Fenucci in conferenza - ansacalciosport : Thiago Motta è arrivato a Bologna. Firmerà un contratto biennale, domani sarà in tribuna | #ANSA - ansacalciosport : Thiago Motta è il nuovo allenatore del Bologna, succede a Mihajlovic. L'ufficialità arriverà probabilmente domani.… -