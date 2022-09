Supplenze 2022, docenti con punteggi alti esclusi dal primo turno e cattedre preferite assegnate al secondo o terzo turno. L’ingiustizia dell’algoritmo (Di sabato 10 settembre 2022) Supplenze anno scolastico 2022/23; quasi tutti gli Uffici Scolastici hanno avviato il primo turno di nomina (manca Cagliari, Frosinone e Macerata), altri sono al secondo o terzo turno, altri hanno comunicato quali sono le graduatorie esaurite e pubblicato la liberatoria per la nomina delle graduatorie di istituto. Lunedì atteso in molte regioni il ritorno sui banchi di scuola. Il Ministro, dalle dichiarazioni, sembra essere soddisfatto dei risultati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 10 settembre 2022)anno scolastico/23; quasi tutti gli Uffici Scolastici hanno avviato ildi nomina (manca Cagliari, Frosinone e Macerata), altri sono al, altri hanno comunicato quali sono le graduatorie esaurite e pubblicato la liberatoria per la nomina delle graduatorie di istituto. Lunedì atteso in molte regioni il ritorno sui banchi di scuola. Il Ministro, dalle dichiarazioni, sembra essere soddisfatto dei risultati. L'articolo .

