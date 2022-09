Sex Pistols, John Lydon fa pace con la Regina: “Sono davvero orgoglioso di lei” (Di sabato 10 settembre 2022) John Lydon e la Regina Elisabetta. Il cantante dei Sex Pistols non ha di certo amato la monarchia britannica. Ma nelle ultime ore anche lui si unisce alle condoglianze di moltissimi artisti britannici per la perdita di Elisabetta II. Negli anni Settanta, nei brevi ma intensi anni della band, il singolo God Save The Queen L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Naya Rivera, la maledizione di Glee colpisce ancora Paul Di’Anno: partito crowdfunding per un’operazione El Chapo Junior feat Touché, il nuovo singolo intitolato “Narghilè” Rege-Jean Page rifiutato ad un provino a causa del colore della sua pelle Maneskin, i medici chiedono di rinviare il concerto al Circo Massimo per i troppi contagi Nirvana: hanno vinto la causa ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 10 settembre 2022)e laElisabetta. Il cantante dei Sexnon ha di certo amato la monarchia britannica. Ma nelle ultime ore anche lui si unisce alle condoglianze di moltissimi artisti britannici per la perdita di Elisabetta II. Negli anni Settanta, nei brevi ma intensi anni della band, il singolo God Save The Queen L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Naya Rivera, la maledizione di Glee colpisce ancora Paul Di’Anno: partito crowdfunding per un’operazione El Chapo Junior feat Touché, il nuovo singolo intitolato “Narghilè” Rege-Jean Page rifiutato ad un provino a causa del colore della sua pelle Maneskin, i medici chiedono di rinviare il concerto al Circo Massimo per i troppi contagi Nirvana: hanno vinto la causa ...

