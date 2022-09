Scontro tra treni in Croazia, almeno 3 morti e 11 feriti. “Un convoglio passeggeri non si è fermato al semaforo rosso” (Di sabato 10 settembre 2022) Ci sono almeno 3 morti e 11 feriti nel grave incidente ferroviario avvenuto fra le stazioni di Okucani e Nosvka, a sudest di Zagabria, in Croazia. Lo Scontro è avvenuto tra un mezzo che trasportava dei passeggeri e un convoglio merci che era fermo. I responsabili stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente avvenuto intorno alle 21.35, ma secondo fonti citate dall’agenzia Hina il treno passeggeri non si è fermato a un segnale rosso di stop, travolgendo a una velocità di circa 100 chilometri orari il convoglio merci fermo a causa di un’avaria tecnica. Diversi passeggeri sarebbero andati a finire sotto il convoglio. Squadre di soccorso sono in azione per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) Ci sonoe 11nel grave incidente ferroviario avvenuto fra le stazioni di Okucani e Nosvka, a sudest di Zagabria, in. Loè avvenuto tra un mezzo che trasportava deie unmerci che era fermo. I responsabili stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente avvenuto intorno alle 21.35, ma secondo fonti citate dall’agenzia Hina il trenonon si èa un segnaledi stop, travolgendo a una velocità di circa 100 chilometri orari ilmerci fermo a causa di un’avaria tecnica. Diversisarebbero andati a finire sotto il. Squadre di soccorso sono in azione per ...

