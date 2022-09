Sandra Milo, confessione piccante: la diva senza freni | Lo fa ancora a 89 anni? (Di sabato 10 settembre 2022) Quelle brave ragazze, il programma che ha visto protagoniste Sandra Milo, Mara Maionchi e Orietta Berti a bordo di un furgone che ha percorso diverse zone della Spagna, ha ottenuto un buon riscontro tra i telespettatori di Sky, anche grazie alla grande simpatia delle tre dive dello spettacolo. Durante le varie puntate, le tre star della televisione italiana hanno avuto modo di parlare anche di argomenti piccanti. Mentre erano impegnate a fare colazione, Sandra Milo è rimasta stupita dal fatto che Orietta Berti si fosse concessa solo a suo marito, Osvaldo Paterlini. Al contrario, Sandra Milo rivelò di essersi innamorata più volte: “La sessualità è il sentimento naturale che c’è, non vergognatevi”, disse Salvatrice Elena Greco – questo il suo vero nome – alle compagne ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 10 settembre 2022) Quelle brave ragazze, il programma che ha visto protagoniste, Mara Maionchi e Orietta Berti a bordo di un furgone che ha percorso diverse zone della Spagna, ha ottenuto un buon riscontro tra i telespettatori di Sky, anche grazie alla grande simpatia delle tre dive dello spettacolo. Durante le varie puntate, le tre star della televisione italiana hanno avuto modo di parlare anche di argomenti piccanti. Mentre erano impegnate a fare colazione,è rimasta stupita dal fatto che Orietta Berti si fosse concessa solo a suo marito, Osvaldo Paterlini. Al contrario,rivelò di essersi innamorata più volte: “La sessualità è il sentimento naturale che c’è, non vergognatevi”, disse Salvatrice Elena Greco – questo il suo vero nome – alle compagne ...

gianpi36590925 : RT @leggoit: Sandra Milo, la rivelazione sul #sesso a 89 anni: «Non lo faccio più perché non ho tempo» - 72pare : RT @Ms_Golightly: Federico Fellini & Sandra Milo 1960 - ValeRnc : @Duke56353987 I casi possono essere tanti… può succedere anche che hai “tempo”, ma non te piace o non te interessa… e fai come Sandra Milo. - NinoSaltato : RT @leggoit: Sandra Milo, la rivelazione sul #sesso a 89 anni: «Non lo faccio più perché non ho tempo» - EdemiodOrteip : #AlessandroGassmann 'È morta oggi una anziana signora che mi stava simpatica. Ha fatto una vita bellissima e piena… -