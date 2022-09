sampdoria : ? | GOOOOOOOOLLLLLL 57' - Cross di #Augello, girata aerea di #Djuricic e pallone alle spalle di #Maignan. Si torn… - SerieA : ?? 60’| Rossoneri con un uomo in meno, espulso Leao. Pareggia la Sampdoria con un colpo di testa di Djuricic al 57’! #SampMilan 1??-1?? - SkySport : SAMPDORIA-MILAN 1-2 Risultato finale ? ? #Messias (6’) ? #Djuricic (57’) ? rig. #Giroud (67’) ? SERIE A - 6^ giorna… - MilanPress_it : Le parole di Filip #Djuricic nel post di #SampdoriaMilan????? - SampNews24 : #Djuricic: «La #Sampdoria è una buona squadra. Contento per il gol» -

Calciomercato.com

Passano dieci minuti e la Samp pareggia: al 57' va a segnoche con un colpo di testa ... All'87' si salva il Milan: Quagliarella serve Gabbiadini e da lì triplice chance per la: prima ...- Milan 1 - 2 Marcatori: 6' pt Messias, 12' st, 22' st Giroud (rig.).: Audero 6.5; Bereszynski 5.5 (14'st Gabbiadini 6), Ferrari 6, Murillo 5.5, Augello 6.5; Villar 5.5 (... Sampdoria, Djuricic: 'Felice di essermi sbloccato, è stata un'estate difficile. Siamo sulla buona strada' Intervistato a DAZN, Filip Djuric ha commentato così la sconfitta contro il Milan: "Divido la partita in due parti, sono contento per il gol perché mi sono sbloccato ma per ...Il tabellino e la cronaca di Sampdoria-Milan. I rossoneri portano a casa la prima vittoria in trasferta nonostante l'espulsione di Leao ...