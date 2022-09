Regno Unito, laurea a ostacoli (Di sabato 10 settembre 2022) Per i giovani inglesi, accedere alle università è sempre più complicato. Anche con un’ottima maturità, molti vengono rifiutati. I motivi? Dopo il lockdown, le richieste di iscrizione sono raddoppiate, ma intanto gli atenei hanno dovuto tagliare le risorse. E anche per gli stranieri l’ingresso ormai diventa difficile... I 164 atenei inglesi non hanno mai avuto tanti iscritti eppure molti rischiano la bancarotta. Intanto gli studenti degli ultimi due anni hanno ottenuto le votazioni migliori, ma in troppi non sono riusciti a entrare nell’università dei sogni. Si fa presto a dire laurea; nel Regno Unito il tanto agognato diploma è ormai una corsa tra mille cortocircuiti. A crearli sono stati un insieme di fattori che vanno dalla Brexit alla pandemia, passando per l’incremento della popolazione diciottenne dovuto al baby boom del 2000, un ... Leggi su panorama (Di sabato 10 settembre 2022) Per i giovani inglesi, accedere alle università è sempre più complicato. Anche con un’ottima maturità, molti vengono rifiutati. I motivi? Dopo il lockdown, le richieste di iscrizione sono raddoppiate, ma intanto gli atenei hanno dovuto tagliare le risorse. E anche per gli stranieri l’ingresso ormai diventa difficile... I 164 atenei inglesi non hanno mai avuto tanti iscritti eppure molti rischiano la bancarotta. Intanto gli studenti degli ultimi due anni hanno ottenuto le votazioni migliori, ma in troppi non sono riusciti a entrare nell’università dei sogni. Si fa presto a dire; nelil tanto agognato diploma è ormai una corsa tra mille cortocircuiti. A crearli sono stati un insieme di fattori che vanno dalla Brexit alla pandemia, passando per l’incremento della popolazione diciottenne dovuto al baby boom del 2000, un ...

