Regina Elisabetta, le ultime modifiche del testamento: la decisione della sovrana (Di sabato 10 settembre 2022) Ad agosto la Regina Elisabetta avrebbe modificato il suo testamento. La monarca deceduta lo scorso giovedì, 8 settembre, aveva alcuni problemi di salute e perciò avrebbe deciso di modificare le sue ultime volontà. L’indiscrezione bomba arrivò da Star e International Business Time. Più precisamente, la Regina Elisabetta avrebbe deciso di escludere dalla sua eredità reale i duchi di Sussex. Un’altra umiliazione per il principe Harry, dopo quella ricevuta il giorno della morte della Regina, sotto richiesta del Re Carlo. L’eredità della Regina Elisabetta La fortuna privata di Sua Maestà si aggirerebbe sui 365 milioni di sterline, ossia 435 milioni di euro. Questo, ma non solo. A questa ... Leggi su tvzap (Di sabato 10 settembre 2022) Ad agosto laavrebbe modificato il suo. La monarca deceduta lo scorso giovedì, 8 settembre, aveva alcuni problemi di salute e perciò avrebbe deciso di modificare le suevolontà. L’indiscrezione bomba arrivò da Star e International Business Time. Più precisamente, laavrebbe deciso di escludere dalla sua eredità reale i duchi di Sussex. Un’altra umiliazione per il principe Harry, dopo quella ricevuta il giornomorte, sotto richiesta del Re Carlo. L’ereditàLa fortuna privata di Sua Maestà si aggirerebbe sui 365 milioni di sterline, ossia 435 milioni di euro. Questo, ma non solo. A questa ...

Quirinale : Messaggio di Cordoglio del Presidente #Mattarella per la scomparsa della Regina #Elisabetta II - SkyTG24 : ?? È morta a 96 anni la regina Elisabetta II - Quirinale : La Regina #Elisabetta II ha ispirato con saggezza e con l’esempio intere generazioni di cittadini del mondo. La Rep… - stefsss22 : RT @Zziagenio78: L'11 settembre 2001 al momento dell'attentato ero sul divano, alla notizia delle dimissioni del Papa ero sul divano, all'a… - DANY77710263 : @The_LegalWeapon Io credo che abbiamo usato l'italiano per nominare Carlo e la regina Elisabetta per una questione… -