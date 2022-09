Quando la madre di Biden gli disse, non ti inchinare alla regina (Di sabato 10 settembre 2022) La madre di Joe Biden odiava a tal punto la monarchia britannica che prima dell'incontro di suo figlio con la regina Elisabetta, nel 1982, lo pregò di "non inchinarsi". Lo rivela sceneggiatrice ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 10 settembre 2022) Ladi Joeodiava a tal punto la monarchia britannica che prima dell'incontro di suo figlio con laElisabetta, nel 1982, lo pregò di "non inchinarsi". Lo rivela sceneggiatrice ...

LifeInEurope1 : @Gianluc54410558 E comunque una donna sarà padrona del proprio corpo o no?? E fino a quando il feto dipenderà dalla… - masiscem : pov hai visto solo la fessa di tua madre quando sei nato - fisco24_info : Quando la madre di Biden gli disse, non ti inchinare alla regina: Per i biografi, Jean, di origine irlandese, 'odia… - angelicaaoox : io a 10 anni quando mia madre non mi faceva mangiare la pizza - Katia06038585 : 'La mia famiglia era ricca spiritualmente. Mia madre, che ha novant'anni, mi ha insegnato a tenere i piedi per terr… -