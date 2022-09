Pizza di zucchine in teglia | NON deve lievitare | E’ buona e veloce!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 10 settembre 2022)diin: velocissima e golosa! Scopri la ricetta dellasalata più svelta che c’è. Unacon solo tre ingredienti e che si prepara in una manciata di minuti? Possibile?diin: velocissima e golosa! Si tratta di una specie di torta salata oche dir si voglia, ma senza lievitazione, il che ne fa uno spuntino buonissimo e soprattutto relativamente veloce, l’ideale per soddisfare una improvvisa voglia di fragrante bontà, magari da condividere con gli amici. Ma eccoci finalmente alla ricetta, al solito distinta in ingredienti e preparazione. Gli ingredienti Per questa super torta salata gli ingredienti che servono sono: 240 grammi di farina doppio zero; 300 grammi di acqua; due ...