Oliver Stone | Il mio documentario è un invito a non avere paura del nucleare

(Di sabato 10 settembre 2022) Venezia. L’inondazione in Pakistan, l’ondata di calore in Europa, la siccità che è peggiorata enormemente negli ultimi cinquecento anni, i fiumi che sono quasi a secco, “e molto altro ancora”, aggiunge. “Siamo pieni di cattive notizie che peggiorano sempre di più” – grida il regista, non dice, dal red carpet della 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica – “ma io voglio che il mondo si salvi e che i miei figli e i miei nipoti possano vivere ancora”. “Ci sono tempeste sempre più aggressive – continua - e tutte queste cose che stanno accadendo non sono altro che avvertimenti per noi esseri umani. Il libro da cui ho preso spunto per il mio doc (A Bright Future: How Some Countries Have solved Climate Change and the Rest Can Follow di Joshua S. Goldstein e Staffan A. Qvist, ndr) ha un approccio positivo, perché dice che possiamo ...