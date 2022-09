Napoli-Spezia, Spalletti: “Vittoria meritatissima. Bravo Raspadori, queste sono partite fondamentali”” (Di sabato 10 settembre 2022) Luciano Spalletti ha parlato al termine di Napoli-Spezia, il tecnico si complimenta con Raspadori autore del gol partita. Luciano Spalletti, tecnico del Napoli si prende la rivincita sullo Spezia. L’allenatore toscano, espulso sul finale commentai ai microfoni di DAZN la Vittoria contro la squadra di Gotti: “Ci sono partite fondamentali per l’alta classifica assolutamente da vincere, se vuoi ambire quella di oggi la devi vincere. Poi può darsi che prenda una strada divers,a infatti oggi qualcosa abbiamo concesso, ma abbiamo preparato 5 palle per buttarla dentro. La partita l’abbiamo fatta, meritata. Vittoria meritatissima per il gioco. Era difficile perché arrivava ... Leggi su napolipiu (Di sabato 10 settembre 2022) Lucianoha parlato al termine di, il tecnico si complimenta conautore del gol partita. Luciano, tecnico delsi prende la rivincita sullo. L’allenatore toscano, espulso sul finale commentai ai microfoni di DAZN lacontro la squadra di Gotti: “Ciper l’alta classifica assolutamente da vincere, se vuoi ambire quella di oggi la devi vincere. Poi può darsi che prenda una strada divers,a infatti oggi qualcosa abbiamo concesso, ma abbiamo preparato 5 palle per buttarla dentro. La partita l’abbiamo fatta, meritata.per il gioco. Era difficile perché arrivava ...

