MotoGP, GP Aragon 2022: annunciato minuto di silenzio per la Regina Elisabetta (Di sabato 10 settembre 2022) Anche la MotoGP si unisce al cordoglio di tutto il mondo per la morte della Regina Elisabetta. E’ stato infatti annunciato che il prossimo weekend, in occasione del Gran Premio di Aragon, tutto il paddock si raccoglierà in un minuto di silenzio e raccoglimento in memoria della sovrana, scomparsa all’età di 96 anni dopo oltre 70 anni di regno. Proprio nei giorni del weekend di gare in Spagna inoltre potrebbero svolgersi i funerali solenni della Regina, motivo ulteriore per porre i propri omaggi e le proprie condoglianze a tutto il Regno Unito e al Commonwealth. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) Anche lasi unisce al cordoglio di tutto il mondo per la morte della. E’ stato infattiche il prossimo weekend, in occasione del Gran Premio di, tutto il paddock si raccoglierà in undie raccoglimento in memoria della sovrana, scomparsa all’età di 96 anni dopo oltre 70 anni di regno. Proprio nei giorni del weekend di gare in Spagna inoltre potrebbero svolgersi i funerali solenni della, motivo ulteriore per porre i propri omaggi e le proprie condoglianze a tutto il Regno Unito e al Commonwealth. SportFace.

