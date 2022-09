Mara Sattei | il selfie fa impazzire i fan | Che scollatura

Leggi su chemusica

(Di sabato 10 settembre 2022) Davanti alla foto diè davvero difficile rimanere indifferenti: avete visto lache ha indossato? Guardate chepazzesco. La giovane cantante non smette mai di stupire i suoi fan. Ancora una volta tutti gli occhi sono puntati non solo sul suo talento ma anche sulla bellezza straordinaria, avete visto come si L'articolo, ilfai fan Chechemusica.it.