LIVE – Swiatek-Jabeur 6-2 4-2, finale US Open 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di sabato 10 settembre 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Swiatek-Jabeur, incontro valevole per la finale di singolare femminile degli US Open 2022. Il quinto capitolo della loro rivalità è anche il più importante. Il bilancio dei precedenti è in perfetta parità (2-2). E’ pari anche il computo dei loro incroci sul cemento (1-1). La polacca partirà favorita, lei che a New York disputerà la terza finale Slam in carriera dopo aver vinto il Roland Garros nel 2020 e quest’anno. La tunisina è leggermente meno esperta a questi LIVElli anche se lo scorso luglio è arrivata fino in fondo anche a Wimbledon, dove nell’ultimo atto si è arresa contro la kazaka Elena Rybakina. Sarà spettacolo assicurato tra due tra le giocatrici più spettacolari dell’intero circuito. Da ... Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) Ile latestuale di, incontro valevole per ladi singolare femminile degli US. Il quinto capitolo della loro rivalità è anche il più importante. Il bilancio dei precedenti è in perfetta parità (2-2). E’ pari anche il computo dei loro incroci sul cemento (1-1). La polacca partirà favorita, lei che a New York disputerà la terzaSlam in carriera dopo aver vinto il Roland Garros nel 2020 e quest’anno. La tunisina è leggermente meno esperta a questilli anche se lo scorso luglio è arrivata fino in fondo anche a Wimbledon, dove nell’ultimo atto si è arresa contro la kazaka Elena Rybakina. Sarà spettacolo assicurato tra due tra le giocatrici più spettacolari dell’intero circuito. Da ...

RSIsport : ???????? Stasera alla RSI ?????? Calcio, Super League, 8a giornata 20h25 Winterthur - Lucerna - livetennisit : Us Open: I risultati con il dettaglio del Day 13. C’è la Finale femminile. Swiatek vs Jabeur (LIVE) - Eurosport_IT : Nottata di semifinali agli US Open ???? Chi conquisterà la finale stanotte ? Si parte con la Garcia contro la Jabeur… -