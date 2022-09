tuttosport : #Juve: come fermare #Messi, #Mbappé e #Neymar. La strategia di #Allegri ?? - ZonaBianconeri : RT @sportli26181512: La strategia di #Allegri: nove punti per rilanciare la #Juve: L’obiettivo del tecnico prima della sosta: ci sono Saler… - sportli26181512 : La strategia di #Allegri: nove punti per rilanciare la #Juve: L’obiettivo del tecnico prima della sosta: ci sono Sa… - Fiume1900 : @Agenzia_Ansa 90mila + Binotto Trova l'intruso... La famiglia Agnelli potrebbe provare il cambio di 'panchine'... A… - GrecoSaso : @SCUtweet E si stiamo vedendo grande strategia da 4 anni a questa parte, l'ultima richiamare #Allegri. -

Tuttosport

Nel mezzo c'è lo snodo già decisivo per il cammino continentale: la sfida al Benfica, la partita "da vincere", come ha sentenziato, per non mettere ancora più in salita la strada verso la ...... ha fatto bene a esonerare Sinisa Mihajlovic Oppure ha messo in atto unacinica, legata ... "Il battutista...": Capello smontacon una frase, è caos - Juve Juve: come fermare Messi, Mbappé e Neymar. La strategia di Allegri TORINO - Salernitana, Benfica, Monza: tre vittorie per rilanciarsi in campionato e in Champions League ed arrivare alla sosta con il sorriso. Massimiliano Allegri chiede alla Juve l’ultimo sforzo del ...Anche durante il tour americano Perin era stato un ‘termometro’ tattico interessante per cercare di capire le possibili novità della Juve di ...