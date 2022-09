Jesus leader vero | “Raspadori? Deve essere capace di non farlo accadere in campo”

(Di sabato 10 settembre 2022) Nel post-partita di Napoli-Spezia interviene il difensore azzurro Juanai microfoni di Dazn. Ecco quanto evidenziato:Partita vinta all’ultimo minuto?“Punti importanti per la classifica, ora abbiamo due giorni e dobbiamo recuperare per la Champions. Se ricordiamo bene l’anno scorso abbiamo perso questa partita contro lo Spezia, vincere oggi dà un segnale molto importante. Dobbiamo migliorare perché possiamo dimostrare ancora di più al nostro livello”. Juana Dazn nel post-partita di Napoli-Spezia Con le piccole la palla non gira veloce?“Ci sono squadre che scelgono di giocare così, hanno paura di uscire. Si chiudono e giocano in contropiede. Con il Liverpool è stato diverso perché non ha paura di uscire. Non è bello, non è divertente e non è uno spettacolo per i tifosi. Noi dobbiamo imparare a creare tanto così poi troviamo il ...

LvxMeoDvx : Quando parla il leader maximo Juan Jesus ecco cosa bisogna fare: penna, agenda e prendere appunti - raffaelemanci14 : RT @robypec75: @VincenzoFusco69 E se anche Rahmani ora si mette ad impostare con dei lanci perfetti,si può dire che siamo sulla buona strad… - robypec75 : @VincenzoFusco69 E se anche Rahmani ora si mette ad impostare con dei lanci perfetti,si può dire che siamo sulla bu… - cav_jesus : @MilkoSichinolfi Credo che solo in un paese pieno di gente moralmente e culturalmente molto bassa (diciamolo, delle… - manuel_y_jesus_ : RT @TatiUdaci: Il fondatore ed ex leader dei Pink Floyd, Roger Waters, ha scritto una lettera aperta alla moglie del presidente dell'Ucrain… -

Agenzia ANSA

... il bassista Varg Vikernes, noto anche come Burzum, uccide ile chitarrista Euronymous. I ... Io ho interpretato Caifa nelChrist Superstar ungherese. Ma io penso che l'arte fatta per ...In una volata a tre ha avuto la meglio sul francese Quentin Pacher (secondo) e lo spagnolo... SempreEvenepoel. Al secondo posto è salito Mas (+2'01"), terzo Ayuso (+4'51"). A seguire: ... Vuelta: la 17/a tappa a Uran, Evenepoel è sempre leader Congress leader Rahul Gandhi, who is on a 150-day-long ‘Bharat Jodo Yatra’ on September 09 met a controversial catholic priest George Ponnaiah in the Kanyakumari district of Tamil Nadu. In a video ...A fresh row broke out between BJP and Congress over a video clip. In the video clip, Rahul Gandhi is interacting with controversial pastor George Ponnaiah during the party’s Bharat Jodo Yatra. In the ...