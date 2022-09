Formula 1 - Con il GP d'Italia Monza celebra i suoi 100 anni (Di sabato 10 settembre 2022) Questo fine settimana si celebrano i 100 anni dell'Autodromo di Monza con una grande festa per il motorsport, in occasione del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Sold-out i biglietti per assistere a questo sedicesimo appuntamento del Mondiale: ciò significa che vedremo in pista circa 350 mila persone nell'arco del fine settimana, un record assoluto per il circuito brianzolo. Tanti ospiti. Nel pre-gara di domenica, il Presidente dell'ACI, Angelo Sticchi Damiani, accompagnerà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla griglia di partenza del GP d'Italia per ascoltare l'inno di Mameli che sarà eseguito dall'inconfondibile voce di Andrea Bocelli. E, subito dopo, tutti con il naso all'insù per seguire il sorvolo delle Frecce Tricolori e dell'Airbus A350 Enzo Ferrari di ITA ... Leggi su quattroruote (Di sabato 10 settembre 2022) Questo fine settimana sino i 100dell'Autodromo dicon una grande festa per il motorsport, in occasione del Gran Premio d'di1. Sold-out i biglietti per assistere a questo sedicesimo appuntamento del Mondiale: ciò significa che vedremo in pista circa 350 mila persone nell'arco del fine settimana, un record assoluto per il circuito brianzolo. Tanti ospiti. Nel pre-gara di domenica, il Presidente dell'ACI, Angelo Sticchi Damiani, accompagnerà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla griglia di partenza del GP d'per ascoltare l'inno di Mameli che sarà eseguito dall'inconfondibile voce di Andrea Bocelli. E, subito dopo, tutti con il naso all'insù per seguire il sorvolo delle Frecce Tricolori e dell'Airbus A350 Enzo Ferrari di ITA ...

