F1, Leclerc alla caccia della pole davanti ai propri tifosi (Di sabato 10 settembre 2022) La Red Bull ha perso nelle ultime ore lo status di favorita per le qualifiche del Gran Premio d'Italia, una sanzione prevista per l'olandese Max Verstappen ha infatti cambiato completamente la situazione. La Ferrari diventa di conseguenza la principale candidata per la prima fila con il monegasco Charles Leclerc, destinato a contendersi la pole-position davanti ai propri tifosi contro il messicano Sergio Perez (Red Bull). Il campione del mondo in carica, in ogni caso, sarà sicuramente protagonista nella qualifica, pronto per scontare cinque posizioni sullo schieramento per un cambio del motore endotermico. Come accaduto a Spa-Francorchamps (Belgio) la sessione che ci apprestiamo a commentare non rispecchierà la griglia di domenica con molti piloti che dovranno partire dal fondo del gruppo.

