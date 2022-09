Elisabetta | William e Kate con Harry e Meghan | riuniti in omaggio alla regina

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 10 settembre 2022) (Adnkronos) –, ora Principe e Principessa del Galles, si sono recati assieme aall’ingresso del parco del castello di Windsor, per andare a guardare gli omaggi floreali lasciati dopo la morte diII. La folla presente ha seguito in silenzio le due coppie che guardavano i fiori e leggevano i messaggi, quindi è esplosa in un applauso quando i quattro si sono avvicinati per salutare e ringraziare i presenti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.