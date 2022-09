Elezioni, Rusconi (Presidi Lazio): “Sull’educazione nei programmi dei partiti non c’è nulla” (Di sabato 10 settembre 2022) (Adnkronos) – “Sui comportamenti dei ragazzi non vedo nulla nei programmi dei partiti, anche se poi si tratta di problemi che dobbiamo affrontare quotidianamente anche in maniera efficace, soprattutto quando poi i comportamenti si manifestano come atti di bullismo, e di violenza”. Lo dice all’Andkronos Mario Rusconi, presidente dei Presidi del Lazio. “La maggior parte di questi comportamenti antisociali non si verificano a scuole, perché c’è un controllo, avvengono fuori dalla scuola: si formano piccole gang che rapinano e rubano, questo dovrebbe implicare una assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni. Mi riferisco in particolare – aggiunge il Professore – allo sportello psicopedagogico, che è stato impropriamente eliminato una ventina di anni fa dalle scuole per fare ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 10 settembre 2022) (Adnkronos) – “Sui comportamenti dei ragazzi non vedoneidei, anche se poi si tratta di problemi che dobbiamo affrontare quotidianamente anche in maniera efficace, soprattutto quando poi i comportamenti si manifestano come atti di bullismo, e di violenza”. Lo dice all’Andkronos Mario, presidente deidel. “La maggior parte di questi comportamenti antisociali non si verificano a scuole, perché c’è un controllo, avvengono fuori dalla scuola: si formano piccole gang che rapinano e rubano, questo dovrebbe implicare una assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni. Mi riferisco in particolare – aggiunge il Professore – allo sportello psicopedagogico, che è stato impropriamente eliminato una ventina di anni fa dalle scuole per fare ...

