Elezioni, i leader in campo a due settimane dalle urne (Di sabato 10 settembre 2022) Fra due settimane le Elezioni in Italia: sono i giorni decisivi in cui cominciano a formarsi le opinioni sul voto e il leader dei partiti s’impegnano in prima persona nei tour elettorali. Il segretario del PD, Enrico Letta, scommette sull’ecotour: di città in città a bordo del un minibus ecologico. Tanti appuntamenti per convincere gli indecisi, innanzitutto in Lombardia, Veneto ed Emilia. Per il PD infatti la strada verso le Elezioni è tutta in salita. Letta stesso è candidato in Veneto e Lombardia. Da qui, “cominciano le ultime due settimane. Quelle decisive” annuncia Letta. “I sondaggi dicono che ci sono il 42% degli elettori che non hanno ancora deciso e che decideranno nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Noi puntiamo su quelli“. A Palermo (foto sotto) Benedetto Della Vedova (+ Europa) ha ... Leggi su velvetmag (Di sabato 10 settembre 2022) Fra duelein Italia: sono i giorni decisivi in cui cominciano a formarsi le opinioni sul voto e ildei partiti s’impegnano in prima persona nei tour elettorali. Il segretario del PD, Enrico Letta, scommette sull’ecotour: di città in città a bordo del un minibus ecologico. Tanti appuntamenti per convincere gli indecisi, innanzitutto in Lombardia, Veneto ed Emilia. Per il PD infatti la strada verso leè tutta in salita. Letta stesso è candidato in Veneto e Lombardia. Da qui, “cominciano le ultime due. Quelle decisive” annuncia Letta. “I sondaggi dicono che ci sono il 42% degli elettori che non hanno ancora deciso e che decideranno nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Noi puntiamo su quelli“. A Palermo (foto sotto) Benedetto Della Vedova (+ Europa) ha ...

