Dall’AlbinoLeffe alla Serie A | Massimiliano Alvini torna a Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di sabato 10 settembre 2022). Il campionato è iniziato da appena un mese, ma non c’è dubbio chesia uno dei personaggi nuovi principali della nuovaA. L’allenatore della Cremonese èprimissima esperienza nella massima, guadagnata dopo tanti anni di gavetta nelleinferiori. Sempre con un unico obiettivo in mente: riuscire ad arrivare a sfidare l’Inter, il Milan, la Juve, la Roma. L’opportunità gliel’hanno data i grigiorossi e non è affatto frutto del caso, ma di un percorso di crescita che lo ha portato a meritarsi a 50 anni la prima chiamata. Nato a Fucecchio, in Toscana, ha allenato per anni il Tuttocuoio facendosi un nome inC. Poi la Pistoiese e nell’estate 2016 una chiamata da: l’AlbinoLeffe. In ...