Classifica Fimi | Giovani Wannabe è ancora prima nei singoli | tallonata da Extasi di Fred De Palma Lazza in testa negli album

elhaidanali : RT @itparade_: “Bellissima” di @naliofficial debutta alla #58 nella classifica settimanale singoli. (@fimi_it) - emmamusatstan : RT @itparade_: “Il giorno in cui ho smesso di pensare” di @IRAMAPLUME sale alla #2 (+1) nella classifica settimanale album. (@fimi_it) - Beduino_34_56 : RT @makakog: “Bellissima” di Annalisa debutta alla posizione #58 della classifica dei singoli FIMI. - Beduino_34_56 : RT @itparade_: “Bellissima” di @naliofficial debutta alla #58 nella classifica settimanale singoli. (@fimi_it) - carlajd27 : RT @AmorosoOFAwards: Il singolo #Camera209 rimane stabile in classifica @FIMI_IT dopo 16 settimane consecutive mentre l’album #TuttoAccade… -

LAZZA, dopo una settimana, torna alla numero uno delladegli album italiana Top Of The Music di- Gfk con il suo SIRIO. La numero uno della scorsa settimana MUSE con il loro nuovo album WILL OF THE PEOPLE precipita alla numero diciassette. ...Torna in vetta alla hit parade Lazza con il suo terzo album in studio, Sirio. Al secondo posto della/Gfk degli album più venduti della settimana c'è Irama con Il giorno in cui ho smesso di pensare e a seguire l'inossidabile Rkomi con Taxi Driver, disco più venduto del primo semestre ...Per la seconda settimana consecutiva è Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari a primeggiare nella Classifica FIMI della settimana dal 2 all’8 settembre 2022. Negli album, dopo il leggero calo d ...LAZZA, dopo una settimana, torna alla numero uno della classifica degli album italiana Top Of The Music di Fimi-Gfk con il suo SIRIO.