Che giornata per Antonio Caprarica: si collega con 9 programmi e regala bombette sulla Royal Family (Di sabato 10 settembre 2022) In Italia a quanto pare siamo davvero a corto di esperti di storia inglese o meglio di persone che conoscano ogni dettaglio della famiglia reale. Altrimenti non si spiegherebbe il dispendio di energie che ha costretto ieri Antonio Caprarica a un vero tour de Force. L'ex corrispondente Rai da Londra, che ha passato quasi una intera vita a parlarci soprattutto della famiglia reale, conosce sicuramente alla perfezione meccanismi, protocolli e anche aneddoti ( oltre ai pettegolezzi che circolano nel Regno Unito nei confronti della famiglia reale e a differenza di noi che viviamo qui in Italia, ha il polso della situazione). Forse anche per questo ieri, è stato protagonista di ben 9 programmi e ha regalato delle chicche diverse in ogni sua partecipazione. Una delle più riprese nella giornata del 9 settembre ...

