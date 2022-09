Cancro ai polmoni, l’inquinamento può causarlo nei non fumatori. Gli scienziati: “Salute climatica collegata a quella umana” (Di sabato 10 settembre 2022) l’inquinamento atmosferico può causare il Cancro ai polmoni anche nelle persone che non fumano. Lo spiegano i ricercatori del Francis Crick Institute e dell’University College London, finanziati da Cancer Research UK. Gli studiosi sottolineano come questo rischio sia inferiore a quello causato dal fumo, ma comunque molto pericoloso perché “non abbiamo alcun controllo su ciò che tutti respiriamo”. Nel corso della presentazione, che si è svolta presso il Congresso della Società europea di oncologia medica, è stato illustrato un meccanismo con cui micro particelle inquinanti prodotte dagli scarichi dei veicoli e dai combustibili fossili possono essere dannose per tutte le persone. Tali particelle sarebbero responsabili del Cancro del polmone non a piccole cellule (NSCLC), che provoca più di 250mila morti in tutto il mondo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022)atmosferico può causare ilaianche nelle persone che non fumano. Lo spiegano i ricercatori del Francis Crick Institute e dell’University College London, finanziati da Cancer Research UK. Gli studiosi sottolineano come questo rischio sia inferiore a quello causato dal fumo, ma comunque molto pericoloso perché “non abbiamo alcun controllo su ciò che tutti respiriamo”. Nel corso della presentazione, che si è svolta presso il Congresso della Società europea di oncologia medica, è stato illustrato un meccanismo con cui micro particelle inquinanti prodotte dagli scarichi dei veicoli e dai combustibili fossili possono essere dannose per tutte le persone. Tali particelle sarebbero responsabili deldel polmone non a piccole cellule (NSCLC), che provoca più di 250mila morti in tutto il mondo ...

