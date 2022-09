(Di sabato 10 settembre 2022) Ottenere i primi tre punti in campionato e dare un scossone alla classifica contro una diretta concorrente per la lotta alla salvezza. Sfida complicata per ildi Marcocontro un ...

ansacalciosport : Calcio: Baroni,a Lecce un Monza che non reputo in difficoltà. Banda recupera, Colombo e Cessay si contendono la mag… - susydigennaro : RT @napolimagazine: LECCE - Baroni: 'Il Monza vorrà fare punti, serviranno attenzione e determinazione' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LECCE - Baroni: 'Il Monza vorrà fare punti, serviranno attenzione e determinazione' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LECCE - Baroni: 'Il Monza vorrà fare punti, serviranno attenzione e determinazione' - napolimagazine : LECCE - Baroni: 'Il Monza vorrà fare punti, serviranno attenzione e determinazione' -

A chi gli parla della classifica deficitaria in campionato degli ospiti,è abbastanza esplicito: "Loro in difficoltà Assolutamente no, basta vedere gli avversari affrontati dal Monza - ...Con molte probabilità giocherà Pongracic al centro della didesa. Banda ha recuperato e dovrebbe essere impiegato. Cetin non ...Ottenere i primi tre punti in campionato e dare un scossone alla classifica contro una diretta concorrente per la lotta alla salvezza. (ANSA) ...Il tecnico: "Troveremo una squadra che metterà in campo determinazione, voglia e qualità. Tutti hanno bisogno di rodaggio. Banda Ha recuperato. Pongracic Probabile titolare" ...