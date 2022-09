Brighton, 4 nomi in lizza per il dopo Potter: intanto la squadra è affidata a un ex Liverpool (Di sabato 10 settembre 2022) Adam Lallana sarà l’allenatore ad interim del Brighton. L’ex Liverpool occuperà temporaneamente la panchina lasciata... Leggi su calciomercato (Di sabato 10 settembre 2022) Adam Lallana sarà l’allenatore ad interim del. L’exoccuperà temporaneamente la panchina lasciata...

sportli26181512 : Brighton, 4 nomi in lizza per il dopo Potter: intanto la squadra è affidata a un ex Liverpool: Adam Lallana sarà l’… - Lorenzored17 : Altro motivo della scelta di Boehly è l'abilità nello scovare i giocatori. Nei 3 anni di Potter col Brighton la mag… - zazoomblog : Chelsea Potter in pole per il dopo Tuchel: c'è l'ok del Brighton altri due nomi in lista - #Chelsea… - sportli26181512 : Chelsea, Potter in pole per il dopo Tuchel: c'è l'ok del Brighton, altri due nomi in lista: Dopo l'esonero di Tuche… - cmdotcom : #Chelsea, #Potter in pole per il dopo #Tuchel: c'è l'ok del #Brighton, altri due nomi in lista -