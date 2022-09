Bologna Fiorentina | i convocati di Vigiani | out un big a centrocampo

(Di sabato 10 settembre 2022)ha stilato la lista deiper la partita di domani pomeriggio contro la: assente Sansone, out un big in mezzo al campo Out Sansone e Dominguez, questi idiper: Portieri: Bagnolini, Bardi, Skorupski.Difensori: Bonifazi, Cambiaso, De Silvestri, Kasius, Lucumi, Lykogiannis, Medel, Posch, Sosa.Centrocampisti: Aebischer, Ferguson, Moro, Schouten, Soriano, Vignato.Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Orsolini, Zirkzee. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ClaudioMasini7 : Nella scorsa stagione, Nico #Gonzalez rientrò dall'assenza più lunga (per Covid) proprio a Bologna e fu decisivo co… - 1000Cuori : ?? Bologna-Fiorentina: i convocati ?? - sportli26181512 : Bologna, Vigiani: 'Posch si è allenato bene. Arnautovic al top': Il tecnico prima della Fiorentina: 'La squadra ha… - bologna_sport : ???? I convocati per #BolognaFiorentina ?????? - RaffoSarnataro : @AndreCardi Napoli-Spezia 3-0 Inter-Torino 2-1 Sampdoria-Milan 0-3 Atalanta-Cremonese 3-1 Bologna-Fiorentina 1-1 Le… -

Ilha annunciato il nuovo allenatore, Allegri pensa a una mini - rivoluzione per il ... Capitolo mercato: Juve su Igor dellaBianconeri lanciati, al primo posto in classifica in coabitazione con, Torino e. Dopo aver cominciato con un pareggio sul campo del Sassuolo la stagione la Juventus ha infilato tre ...(ANSA) - BOLOGNA, 10 SET - L'ufficialità, con i dettagli dell'operazione, arriverà probabilmente solo domani sera o lunedì, ma l'annuncio, lo ha ...Questo l’elenco dei convocati di Luca Vigiani per la partita contro la Fiorentina. C'è Arnautovic ma mancano Dominguez e Sansone, alle prese con problemi muscolari: Portieri ...