Basket | Europei 2022 | risultati e classifiche

I risultati e le classifiche degli Europei 2022 di Basket, con il tabellone completo dalla fase a gironi a quella ad eliminazione diretta. Comincia quindi il torneo continentale, all'assalto del titolo detenuto dalla Slovenia e con l'Italia che proverà a tornare a giocare un ruolo da protagonista, dato che la medaglia manca dal 2003, quando fu bronzo. Ecco quindi tutte le informazioni sul torneo, dalla composizione delle classifiche al calendario delle partite. REGOLAMENTO risultati OTTAVI DI FINALE Sabato 10 settembre Ore 12:00 – Turchia-Francia 86-87Ore 14:45 – Slovenia-BelgioOre 18:00 – Germania-MontenegroOre 20:45 – Spagna-Lituania Domenica 11 settembre Ore 12:00 – Ucraina – PoloniaOre 14:45 – Finlandia – CroaziaOre 18:00 – Serbia – ItaliaOre 20:45 – Grecia – ...

