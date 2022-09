Allegri: ‘La Juve deve tornare antipatica ma vincente, non mi piace bellina e perdente. Anche Locatelli out’ | Primapagina (Di sabato 10 settembre 2022) 2022-09-10 13:30:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Ultima settimana di fuoco prima della prima sosta per la Juve. Così Max Allegri fa il punto alla vigilia della sfida con la Salernitana, stritolata tra i match i Champions con Psg e Benfica. SALERNITANA – “Insidia di una partita che arriva dopo la Champions, contro una delle squadre che tra quelle che lottano per la salvezza sono tra le migliori. Nicola ha fatto un ottimo lavoro, serve partita giusta e tosta, a noi servono i tre punti” PAREDES – “Domani gioca, Locatelli ha un piccolo affaticamento e non lo potremo utilizzare. Fuori ancora Di Maria, poi Pogba e Chiesa che si sta allenando in campo ma non con la squadra” PSG – “Di positivo ha lasciato che dopo il 2-0 abbiamo fatto una buona partita, con una bella reazione. La cosa che non mi piace è ... Leggi su justcalcio (Di sabato 10 settembre 2022) 2022-09-10 13:30:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Ultima settimana di fuoco prima della prima sosta per la. Così Maxfa il punto alla vigilia della sfida con la Salernitana, stritolata tra i match i Champions con Psg e Benfica. SALERNITANA – “Insidia di una partita che arriva dopo la Champions, contro una delle squadre che tra quelle che lottano per la salvezza sono tra le migliori. Nicola ha fatto un ottimo lavoro, serve partita giusta e tosta, a noi servono i tre punti” PAREDES – “Domani gioca,ha un piccolo affaticamento e non lo potremo utilizzare. Fuori ancora Di Maria, poi Pogba e Chiesa che si sta allenando in campo ma non con la squadra” PSG – “Di positivo ha lasciato che dopo il 2-0 abbiamo fatto una buona partita, con una bella reazione. La cosa che non miè ...

