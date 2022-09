Vuelta a España 2022 oggi, diciannovesima tappa: percorso, altimetria, favoriti, tv. Frazione breve ed esplosiva (Di venerdì 9 settembre 2022) Madrid è sempre più vicina e le occasioni per fare la differenza in questa Vuelta a España 2022 sono sempre meno. oggi si riparte dalla provincia autonoma di Castiglia-La Mancia, per la tappa numero 19, con partenza e arrivo situati a Talavera de la Reina. Andiamo ad analizzare la Frazione odierna nel dettaglio con percorso, altimetria, programma e favoriti. LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA Vuelta DALLE 13.55 percorso tappa DI oggi Vuelta Partenza come detto da Talavera de la Reina per quello che è il tracciato più breve dell’intera edizione con i suoi 138,3 km. Dopo un brevissimo tratto in ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) Madrid è sempre più vicina e le occasioni per fare la differenza in questasono sempre meno.si riparte dalla provincia autonoma di Castiglia-La Mancia, per lanumero 19, con partenza e arrivo situati a Talavera de la Reina. Andiamo ad analizzare laodierna nel dettaglio con, programma e. LA DIRETTA LIVE DELLADIDELLADALLE 13.55DIPartenza come detto da Talavera de la Reina per quello che è il tracciato piùdell’intera edizione con i suoi 138,3 km. Dopo un brevissimo tratto in ...

SpazioCiclismo : Juan Ayuso soddisfatto di non aver perso terreno dai corridori alle sue spalle in classifica nella 18esima tappa de… - Eurosport_IT : 19ª tappa molto corta e dal circuito da ripetere due volte, con partenza e arrivo a Talavera ?????? ?? H 14:45 - Talav… - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 13:55 per la diretta della 19esima tappa de #LaVuelta22, una breve frazione di 138,3 chilometri c… - OA_Sport : La presentazione della tappa odierna - zazoomblog : Vuelta a España 2022 oggi 19a tappa: percorso altimetria favoriti tv. Tappa breve ed esplosiva occasioni in salita… -