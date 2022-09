Vuelta a España 2022: Mads Pedersen è imbattibile in volata, tripletta per il danese (Di venerdì 9 settembre 2022) E sono tre per Mads Pedersen. In volata a questa Vuelta a España 2022 il danese domina in lungo e in largo: nella diciannovesima tappa, con partenza ed arrivo a Talavera de la Reina, il corridore della Trek-Segafredo sfrutta al meglio il lavoro di squadra e batte tutti dominando. Nessun problema per Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team) in chiave classifica generale, sempre più Maglia Rossa a due tappe dalla fine. Battaglia per la fuga ad inizio giornata, alla fine sono riusciti ad evadere in tre: lo spagnolo Ander Okamika (Burgos-BH), lo statunitense Brandon McNulty (UAE Team Emirates) e l’ecuadoriano Jonathan Klever Caicedo (EF Education-Easy Post). Il gruppo però oggi non ha lasciato troppo spazio, tenendo il gap sotto controllo. Sulla seconda scalata al ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) E sono tre per. Ina questaildomina in lungo e in largo: nella diciannovesima tappa, con partenza ed arrivo a Talavera de la Reina, il corridore della Trek-Segafredo sfrutta al meglio il lavoro di squadra e batte tutti dominando. Nessun problema per Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team) in chiave classifica generale, sempre più Maglia Rossa a due tappe dalla fine. Battaglia per la fuga ad inizio giornata, alla fine sono riusciti ad evadere in tre: lo spagnolo Ander Okamika (Burgos-BH), lo statunitense Brandon McNulty (UAE Team Emirates) e l’ecuadoriano Jonathan Klever Caicedo (EF Education-Easy Post). Il gruppo però oggi non ha lasciato troppo spazio, tenendo il gap sotto controllo. Sulla seconda scalata al ...

