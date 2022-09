Venezia 2022: The Whale di Darren Aronofsky vince il Leoncino d'Oro (Di venerdì 9 settembre 2022) Assegnato a The Whale di Darren Aronofsky il Leoncino d'Oro a Venezia 2022, ad Athena di Romain Gavras la 43° Segnalazione Cinema For UNICEF. The Whale di Darren Aronofsky vince il Leoncino d'Oro a Venezia 2022, ad Athena di Romain Gavras la 43° Segnalazione Cinema For UNICEF. La premiazione si è tenuta alle ore 17.00 presso la Sala degli Stucchi dell'Hotel Excelsior alla presenza di Roberto Cicutto (Presidente La Biennale), Alberto Barbera (Direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica), Andrea Del Mercato (Direttore Generale La Biennale), Luigi Lonigro (Presidente Unione Editori e Distributori Cinematografici). Hanno fatto gli onori di casa Piera ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 settembre 2022) Assegnato a Thediild'Oro a, ad Athena di Romain Gavras la 43° Segnalazione Cinema For UNICEF. Thediild'Oro a, ad Athena di Romain Gavras la 43° Segnalazione Cinema For UNICEF. La premiazione si è tenuta alle ore 17.00 presso la Sala degli Stucchi dell'Hotel Excelsior alla presenza di Roberto Cicutto (Presidente La Biennale), Alberto Barbera (Direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica), Andrea Del Mercato (Direttore Generale La Biennale), Luigi Lonigro (Presidente Unione Editori e Distributori Cinematografici). Hanno fatto gli onori di casa Piera ...

