TikTok è un pericolo per la sicurezza nazionale?

alessiaing1 : RT @Cazzaccimiei1: @ChadChef5 Il pericolo di TikTok è proprio quello che questi politici plasmino menti troppo giovani e raggirabili alle l… - Agricolturabio1 : RT @Michelecoletta: La bellezza sta nella diversità delle persone e delle cose che ci circondano. Vedere la diversità come pericolo e’ un g… - Michelecoletta : La bellezza sta nella diversità delle persone e delle cose che ci circondano. Vedere la diversità come pericolo e’… - gobbo_sicano : RT @Cazzaccimiei1: @ChadChef5 Il pericolo di TikTok è proprio quello che questi politici plasmino menti troppo giovani e raggirabili alle l… - ConsumatoF : @piersuco @Pier56581840 Ma tornate su tiktok, sei su un territorio molto pericolo al momento fidati, lo diciamo per il tuo bene -

... sarebbe colpa del Gps che, avendo fatto cilecca, non ha avvertito dell'imminente. Il ... Suil gigante dei mari appare arenato sul fondo, sdraiato su un fianco e gli utenti si chiedono ...Il segretario dem Enrico Letta parla del Rosatellum come un "per la democrazia" che ... sessanta collegi ancora contendibili L'intervista " Giovanni Maria Flick: "La Carta non è roba da...Nonostante la sufficienza in tutte le materie, per lo studente della marchigiano non c'è stato nulla da fare. Il giovane dovrà ripetere l'anno ...Un deputato di AfD su TikTok, durante una pausa in una diretta, si è lasciato scappare una dichiarazione molto controversa.