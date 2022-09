Tetto al gas, diversificazione e una (seria) riflessione sull’atomo. Parla Caroli (Di venerdì 9 settembre 2022) Bastasse il Tetto al prezzo del gas, di cui l’Europa discuterà non prima di ottobre, a permettere alle imprese italiane di sopravvivere, non ci sarebbe granché da discutere ancora. Ma le cose stanno diversamente e se l’Italia, con le sue aziende e le sue famiglie, vogliono provare a uscire dal tunnel della crisi energetica, allora bisogna fare di più. Certo, magari aspettando che il decreto Aiuti promesso dal governo, 10-13 miliardi di gittata per provare a spegnere l’incendio delle bollette, veda finalmente la luce. Tra i partiti manca l’accordo e finora il governo ha messo da parte poco più della metà delle risorse necessarie. Meglio, nel frattempo, darsi una mossa. Matteo Caroli, docente di economia e gestione delle imprese internazionali alla Luiss, ha la sua ricetta. Che poggia essenzialmente su tre pilastri. Il Tetto al prezzo ... Leggi su formiche (Di venerdì 9 settembre 2022) Bastasse ilal prezzo del gas, di cui l’Europa discuterà non prima di ottobre, a permettere alle imprese italiane di sopravvivere, non ci sarebbe granché da discutere ancora. Ma le cose stanno diversamente e se l’Italia, con le sue aziende e le sue famiglie, vogliono provare a uscire dal tunnel della crisi energetica, allora bisogna fare di più. Certo, magari aspettando che il decreto Aiuti promesso dal governo, 10-13 miliardi di gittata per provare a spegnere l’incendio delle bollette, veda finalmente la luce. Tra i partiti manca l’accordo e finora il governo ha messo da parte poco più della metà delle risorse necessarie. Meglio, nel frattempo, darsi una mossa. Matteo, docente di economia e gestione delle imprese internazionali alla Luiss, ha la sua ricetta. Che poggia essenzialmente su tre pilastri. Ilal prezzo ...

