Su Sky va in onda Rosanero, una favola moderna in cui un camorrista e una bimba di 10 anni, dopo un incidente, si trovano a vivere l'una nel corpo dell'altro (Di venerdì 9 settembre 2022) Il bene e il male si mescolano, si sa. Ma in Rosanero, film di Andrea Porporati in onda stasera in esclusiva su Sky Cinema Uno alle 21.25 (e disponibile on demand e in streaming su Now), il male e il bene, più propriamente, si scambiano di posto. Al punto che una bimba di dieci anni, l’esordiente giovanissima Fabiana Martucci, arriva a prendere le fattezze del male: il feroce boss della camorra interpretato da Salvatore Esposito. E viceversa. ... Leggi su iodonna (Di venerdì 9 settembre 2022) Il bene e il male si mescolano, si sa. Ma in, film di Andrea Porporati instasera in esclusiva su Sky Cinema Uno alle 21.25 (e disponibile on demand e in streaming su Now), il male e il bene, più propriamente, si scambiano di posto. Al punto che unadi dieci, l’esordiente giovanissima Fabiana Martucci, arriva a prendere le fattezze del male: il feroce bossa camorra interpretato da Salvatore Esposito. E viceversa. ...

APAudiovisivi : ??Stasera alle 21:15 su @SkyCinema Uno va in onda '#Rosanero', un film #SkyOriginal, prodotto da #11MarzoFilm e… - medicotv2000 : RT @TV2000it: Oggi #9settembre a il @medicotv2000: ?? i super cibi viola ?? come curare l’ipertensione a tavola ??nuove tecniche per rimuov… - TV2000it : Oggi #9settembre a il @medicotv2000: ?? i super cibi viola ?? come curare l’ipertensione a tavola ??nuove tecniche… - AnnaMancini81 : Stasera in tv venerdì 9 settembre 2022, I programmi in onda - St4tlerWaldorf : Mia mamma si chiedeva perché Rai 1 2 3 non coprissero la morte della Regina Elisabetta continuando a mandare in ond… -