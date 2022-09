Segnale dai Rangers: si gioca la partita con il Napoli? (Di venerdì 9 settembre 2022) Rangers Napoli – Il calcio britannico è in lutto per la scomparsa della Regina Elisabetta II, venuta a mancare nella giornata di ieri nella sua residenza in Scozia, al Castello di Balmoral. Una notizia che ha getto tutta la Gran Bretagna in lutto, con i match dei campionati locali previsti nel weekend che sono stati tutti rinviati a data da destinarsi. Tra le squadre che non giocheranno questo fine di settimana, in campionato, ci sono anche i Rangers, prossima avversaria del Napoli nella seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Nelle scorse ore, il club scozzese ha annunciato che “al momento, la gara si disputerà regolarmente”, con la società che è in contatto con la UEFA per capire quale possa essere la soluzione migliore anche dal punto di vista dell’ordine ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 9 settembre 2022)– Il calcio britannico è in lutto per la scomparsa della Regina Elisabetta II, venuta a mancare nella giornata di ieri nella sua residenza in Scozia, al Castello di Balmoral. Una notizia che ha getto tutta la Gran Bretagna in lutto, con i match dei campionati locali previsti nel weekend che sono stati tutti rinviati a data da destinarsi. Tra le squadre che non giocheranno questo fine di settimana, in campionato, ci sono anche i, prossima avversaria delnella seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Nelle scorse ore, il club scozzese ha annunciato che “al momento, la gara si disputerà regolarmente”, con la società che è in contatto con la UEFA per capire quale possa essere la soluzione migliore anche dal punto di vista dell’ordine ...

