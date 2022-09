Regina Elisabetta, una radio inglese criticata dopo il triste annuncio (Di venerdì 9 settembre 2022) Critiche alla radio dopo la morte della Regina Elisabetta L’8 settembre 2022 sarà ricordato come un giorno triste per il Regno Unito e il mondo intero. Questa data, infatti, segna la scomparsa della Regina Elisabetta all’età di 96 anni. Nel primo pomeriggio un comunicato ufficiale diceva che Sua Maestà non si sentiva molto bene: “A L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 9 settembre 2022) Critiche allala morte dellaL’8 settembre 2022 sarà ricordato come un giornoper il Regno Unito e il mondo intero. Questa data, infatti, segna la scomparsa dellaall’età di 96 anni. Nel primo pomeriggio un comunicato ufficiale diceva che Sua Maestà non si sentiva molto bene: “A L'articolo proviene da Novella 2000.

SkyTG24 : ?? È morta a 96 anni la regina Elisabetta II - Quirinale : Messaggio di Cordoglio del Presidente #Mattarella per la scomparsa della Regina #Elisabetta II - berlusconi : Con la Regina Elisabetta II scompare una figura di riferimento per il mondo intero. Mi unisco al lutto del governo… - Beniy_ : RT @cadodallenuvole: ho vissuto una pandemia e la morte della regina elisabetta prima di una relazione seria - idiots_muke : la regina elisabetta ha deciso di morire ieri per boicottare il mio esame io lo so -