Quarto Grado, puntata 9 settembre 2022: Angela Celentano e Liliana Resinovich (Di venerdì 9 settembre 2022) Riparte da stasera, venerdì 9 settembre 2022, nella prima serata di Rete 4 la nuova edizione di Quarto Grado, la trasmissione di approfondimento giornalistico condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. La consueta squadra del programma si ricompone in occasione della nuova stagione ricca di casi di cronaca nera, con gli ultimi sviluppi e l'approfondimento. Quali saranno i casi sui quali si concentrerà maggiormente l'attenzione degli spettatori nella prima serata di oggi? Quarto Grado, il giallo di Angela Celentano In apertura della prima puntata stagionale di Quarto Grado, stasera 9 settembre l'attenzione si concentrerà sulla misteriosa scomparsa di Angela ...

