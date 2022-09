Pioli: «Non mi piace la parola turnover, metto in campo i giocatore per cercare di vincere la partita» (Di venerdì 9 settembre 2022) Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, presenta in conferenza stampa la sfida di domani contro la Sampdoria. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Troveremo un avversario solido, con una buona identità e molto motivato; arriva da una sconfitta che porterà ancora più attenzione e determinazione. Sappiamo quello che ci aspetta”. È il momento di Origi? “Penso di sì, perché sta meglio e ha avuto minutaggio per alzare il ritmo”. De Ketelaere o Brahim Diaz? Ti aspetti di più in quel ruolo? “C’è anche Adli, abbiamo varie soluzioni. Charles sta facendo tutto quello che gli sto chiedendo, si sta inserendo sempre di più e sempre meglio, sono contento delle sue prestazioni. Poi deve avere il tempo necessario per conoscere, ma io vedo un giocatore sereno. Brahim ha determinate caratteristiche per darci superiorità numerica. È inevitabile che mi chiediate ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 settembre 2022) Il tecnico del Milan, Stefano, presenta in conferenza stampa la sfida di domani contro la Sampdoria. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Troveremo un avversario solido, con una buona identità e molto motivato; arriva da una sconfitta che porterà ancora più attenzione e determinazione. Sappiamo quello che ci aspetta”. È il momento di Origi? “Penso di sì, perché sta meglio e ha avuto minutaggio per alzare il ritmo”. De Ketelaere o Brahim Diaz? Ti aspetti di più in quel ruolo? “C’è anche Adli, abbiamo varie soluzioni. Charles sta facendo tutto quello che gli sto chiedendo, si sta inserendo sempre di più e sempre meglio, sono contento delle sue prestazioni. Poi deve avere il tempo necessario per conoscere, ma io vedo unsereno. Brahim ha determinate caratteristiche per darci superiorità numerica. È inevitabile che mi chiediate ...

