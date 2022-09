Mutui | debito pubblico e prestiti | cosa succede dopo l’aumento-monstre dei tassi d’interesse da parte della Bce

Leggi su open.online

(Di venerdì 9 settembre 2022)più cari per cittadini e imprese, oltre al rischio per l’Italia non poter rifinanziare il proprioe far aumentare lo spread. Sono queste le possibili conseguenzedecisione di ieriBce: un ulteriore aumento deidi interesse di 0,75 punti, lo scalino più alto finora salito, che porta il totale a 1,25. La banca aveva già anticipato la scelta a luglio, comunicata ieri dalla presidente Christine Lagarde mentre il mondo intero era in apprensione per la regina Elisabetta II. Una mossa che, come il primo rialzo, punta a rendere più costoso prendere denaro in prestito, con il fine ultimo di rallentarne la circolazione per frenare l’inflazione (abbiamo spiegato come funziona il sistema) che ad agosto ha toccato il 9,1%....