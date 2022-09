Morte Regina Elisabetta | il commento shock dell’attore | Come hanno detto addio i VIP italiani?

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 9 settembre 2022) In tutto il mondo personaggi ed esponenti del mondo dello spettacolovoluto lasciare un messaggi di cordoglio per ladellaII. In Italia, fra i vari, desta particolare clamore negativamente ildi Alessandro Gassman Sono arrivati letteralmente da ogni angolo del mondo messaggi di cordoglio per ladiII. Fra coloro ad averlo fatto, non tutti ovviamente, sono stati e sono “fan” di Sua Maestà e della monarchia in generale, macomunque voluto salutare la donna che, più di tutte, è stata simbolo di stabilità in quella complessa transizione fra il vecchio e il nuovo mondo soprattutto nel secolo breve. Anche dall’Italia non sono mancati commenti, oltre a quelli istituzionali, di ...