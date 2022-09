Milan | Pioli sorprende tutti in vista della Samp | la scelta

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo la super prestazione con vittoria nel derby, nella prima giornata di Champions è arrivata una prestazione abbastanza opaca contro il Salisburgo dove i rossoneri non sono riusciti ad imporre il loro gioco come molti si aspettavano. Theo e soprattutto Leao non hanno replicato le gesta meravigliose fatte contro l’Inter, anzi sono sembrati abbastanza scarichi, con Giroud poco servito dal restosquadra. Divock Origidoria Per far riposare e dare spazio a, secondo quanto riportato da Tuttospsortlancerà dal primo minuti contro ladoria DIvock Origi al posto di Olivier Giroud. Nelle ultime gare ha giocato diversi spezzoni di partita, facendo vedere anche buone cose, soprattutto nel finale del Derby dove ha creato diversi grattacapi alla ...