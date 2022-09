Michelle Hunziker commossa, il tragico racconto di William e Giuseppe: “La faccia sfregiata dall’acido” (Di venerdì 9 settembre 2022) Michelle Hunziker è sempre molto attiva nella lotta contro la violenza delle donne con la sua associazione “Doppia difesa”. La famosa conduttrice ora aiuta anche alcuni uomini che hanno subito delle aggressioni: ciò che hanno passato è tremendo. La Hunziker ha incontrato due uomini, Giuseppe Morgante e William Pezzullo. Le confessioni fatte dai due nel corso dell’intervista sono stati davvero tragiche. Questi uomini hanno subito violenza da parte delle ex che li hanno aggrediti con dell’acido. Michelle Hunziker, cos’è Doppia Difesa Nel 2007, la conduttrice assieme a Giulia Bongiorno ha fondato l’associazione Doppia Difesa. Si tratta di una ONLUS che ha come scopo quello di proteggere tutti coloro che sono stati vittime di discriminazioni, abusi ma anche violenze e non ... Leggi su tvzap (Di venerdì 9 settembre 2022)è sempre molto attiva nella lotta contro la violenza delle donne con la sua associazione “Doppia difesa”. La famosa conduttrice ora aiuta anche alcuni uomini che hanno subito delle aggressioni: ciò che hanno passato è tremendo. Laha incontrato due uomini,Morgante ePezzullo. Le confessioni fatte dai due nel corso dell’intervista sono stati davvero tragiche. Questi uomini hanno subito violenza da parte delle ex che li hanno aggrediti con dell’acido., cos’è Doppia Difesa Nel 2007, la conduttrice assieme a Giulia Bongiorno ha fondato l’associazione Doppia Difesa. Si tratta di una ONLUS che ha come scopo quello di proteggere tutti coloro che sono stati vittime di discriminazioni, abusi ma anche violenze e non ...

