Maschi e femmine: due campanelle diverse per entrare a scuola. "È sessismo" (Di venerdì 9 settembre 2022) Tre minuti di differenza. Ore 8.00, le porte della scuola media Piazzi di Palermo si apriranno per le studentesse, mentre i colleghi Maschi accederanno alle 8.03. Con il rientro a scuola previsto per il 15 settembre, la preside dell'istituto ha deciso che quest'anno gli ingressi saranno scaglionati per genere. Tutto questo per evitare assembramenti, che potrebbero portare così a nuovi focolai Covid. Una decisione che ha urtato il senso morale e civico dei genitori degli alunni e alunne della sede scolastica. La polemica La discussione sulle due campanelle si è particolarmente accesa sulle chat di gruppo degli adulti. La Repubblica riporta il pensiero comune di madri e padri: "È una scelta sessista inaccettabile nel 2022?. Ma la preside Aurelia Patanella ribatte: "Sono allibita. è solo il modo più immediato per evitare ...

