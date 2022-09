L' omaggio di Roma alla regina Elisabetta

Leggi su agi

(Di venerdì 9 settembre 2022) AGI - "God save the Queen Elisabeth II 1926-2022. Lunga vita a Sua Maestà il cielo accolga la sua anima", "Caracome dicono i persiani: che la tua anima sia gioiosa", "Riposa in pace con il tuo 'per sempre' Filippo" e "The world has lost the Queen". Sono questi alcuni dei messaggi lasciati oggi da almeno un centinaio di persone, tra inglesi residenti ae italiani amanti dellaII, davanti al portone principale dell'Ambasciata Britannica in via XX Settembre. Insieme ai messaggi anche tanti mazzi di fiori: rose bianche, rose rosa e margherite bianche e colorate in onore della, morta a Balmoral, in Scozia. Tanti anche i curiosi che sono passati senza però firmare il registro dei messaggi perII. "In tutta la mia vita è stata un'icona da ...